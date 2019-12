Stiri pe aceeasi tema

- Turcia l-a convocat vineri pe ambasadorul american pentru a protesta fata de adoptarea de catre Congres a unei rezolutii care recunoaste drept genocid masacrarea a sute de mii de armeni de catre otomani in urma cu un secol, ceea ce Ankara respinge, relateaza AFP. "Ambasadorul Statelor Unite a fost convocat…

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi dupa-amiaza, în unanimitate, o rezolutie prin care este recunoscut genocidul otoman împotriva poporului armean, o decizie care va atrage reactia vehementa a Turciei, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax. Alte trei tentative de…

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi dupa-amiaza, in unanimitate, o rezolutie prin care este recunoscut genocidul turc impotriva poporului armean, o decizie care va atrage reactia vehementa a Turciei, informeaza site-ul Axios.com. Alte trei tentative de adoptare a proiectului de rezolutie, initiat de…

- Un avocat turc care lucra pentru Ambasada Germaniei la Ankara a fost arestat in seprembrie, a anuntat o sursa de la Ministerul german de Externe, catalogand ”de neinteles” aceasta masura a autoritatilor turce, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal intervine in contextul in care relatiile…

- Erdogan a fost invitat in Statele Unite de presedintele Donald Trump, pe 13 noiembrie, insa a declarat saptamana trecuta ca voturile Camerei Reprezentantilor pun sub semnul intrebarii vizita, scrie Agerpres. "Aceste masuri umbresc serios legaturile intre cele doua tari. Din cauza acestor decizii,…

- "Acest act politic lipsit de sens are drept unici destinatari lobby-ul armean si gruparile anti-turce" se arata intr-un comunicat al ministerului turc de externe."Credem ca prietenii americani ai Turciei care sunt in favoarea continuarii aliantei si a relatiilor amicale isi vor pune intrebari…

- 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea…

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…