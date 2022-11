Ministerul Transporturilor vrea să-și facă firmă de transport militar Pe pagina ministerului a fost publicata ordonanța de urgența ce prevede inființarea Carpatica Feroviar SA, companie apta „pentru deservirea nevoilor de aparare ale țarii”. Inființarea acestei noi companii vine pe fondul problemelor pe care le are CFR Marfa, se arata in proiectul de ordonanța de urgența. ”Asigurarea transportului de marfa pe cale ferata reprezinta un serviciu de interes strategic general, sincopele in funcționarea acestuia genereaza perturbari grave in funcționarea principalelor ramuri economice de activitate. Evenimentele extraordinare ale anilor 2020 – 2022 (pandemia covid-19,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

