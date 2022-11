Ministerul Transporturilor vinde Rofersped, Casa de Expediții a CFR Marfă Adunarea Generala a Acționarilor CFR Marfa (Ministerul Transporturilor) a decis vanzarea pachetului de acțiuni deținut la Rofersped, cu alte cuvinte privatizarea integrala a societații deținuta de stat. Nu este clar de ce societatea trebuie privatizata și cum se va face aceasta. Vanzarea va include pachetul de 232.748 de acțiuni deținut de CFR Marfa la societatea in cauza. CFR Marfa deține peste 90% din acțiunile Rofersped. Societatea deține licența de transport feroviar și Certificatul de siguranța valabile pentru o perioada de cinci ani, pana la data de 7 februarie 2027. Anul trecut, cu un numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

