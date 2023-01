”2022 este anul cu plati record din fonduri europene in sectorul transporturilor si, astfel, a fost atins principalul obiectiv al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Cresterea capacitatii administrative, care a fost initiata la nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in decembrie 2021, a determinat cresterea gradului de contractare precum si scurtarea termenelor de avizare si adoptare in cazul finantarii obiectivelor de infrastructura”, transmite duminica Ministerul Transporturilor. Conform sursei citate, toate masurile intreprinse la nivelul MTI s-au concretizat in…