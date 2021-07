Ministerul Sănătății și CNAS, la primul Forum PALMED privind medicina dentară din România Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), o organizație ce sprijina furnizorii privați de servicii medicale din Romania și dreptul pacienților la servicii medicale de calitate, a organizat primul eveniment dedicat industriei de stomatologie, Forum PALMED – Viitorul medicinei dentare din Romania. Provocari și perspective. Evenimentul a reprezentat o dezbatere privind necesitatea existenței unui dialog deschis și eficient intre actorii principali din domeniul medicinei dentare, autoritați și specialiști, cu scopul dezvoltarii unei relații de parteneriat intre sectorul public… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

