- Ministerul Sanatații incheie un protocol cu Patriarhia Romana, pentru asistența religioasa in spitale. Care sunt obiectivele Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a intalnit joi, 22 septembrie, cu o delegație a Patriarhiei Romane, condusa de secretarul Sfantului Sinod, episcopul vicar Varlaam Ploieșteanul,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avut, joi, o intalnire cu o delegație a Patriarhiei, condusa de secretarul Sfantului Sinod, episcopul vicar Varlaam Ploieșteanul, „pentru a definitiva un protocol care are drept scop asistența religioasa creștin-ortodoxa in unitațile sanitare”, anunța ministerul.…

- Ministerul Sanatații a inceput distribuirea dozelor de vaccin antigripal. In acest an campania de vaccinare antigripala incepe mai devreme. O parte din dozele de vaccin antigripal , mai multe ca in alți ani, au ajuns la Directiile de Sanatate Publica ( DSP ) din tara, de unde vor fi preluate de medicii…

- Deși pandemia nu a trecut, iar numarul de cazuri Covid inca este mare in Romania, ministrul Sanatații spune ca masca de protecție ar fi bine sa se poarte, macar in școli, la orele de curs. Alexandru Rafila spune ca purtarea maștii este, momentan, o recomandare, nu o obligație. Ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Ministerul Sanatații vrea sa schimbe condițiile pentru candidații la posturile de conducere din spitale, ambulanța, direcțiile de sanatate publica, la o luna dupa ce le-a adoptat. Un proiect de ordonanța pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații a fost postat in transparența…

- Ministerul Sanatații revine cu precizari și cu o avertizare despre distribuirea și administrarea pastilelor cu iod. Dupa ce a fost acuzat ca a creat o ”isterie”, Ministerul Sanatații a transmis luni seara, 8 august, ca distribuirea pastilelor de iodura de potasiu se face in scopul administrarii numai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, in timpul unei manifestari pentru celebrarea a 116 ani de existenta a Serviciului de Ambulanta, ca, in ultimul an de pandemie, serviciile paramedicale din tara au avut aproximativ 4 milioane de interventii, relateaza Agerpres. „Este extraordinar,…

- „Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale. Acolo exista o prevedere legala din anul 2016 in ceea ce privește limitarea transmiterii nosocomiale, a infecțiilor in general, iar pentru infecția cu SARS-CoV-2 am facut recomandari foarte…