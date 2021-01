Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații spune ca, pana la acest moment, in țara noastra nu a fost confirmata prezența noii tulpini de Covid-19, depistata prima data in Marea Britanie. „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, ar fi fost identificata la un pacient intors recent in țara, internat la Institutul Matei Balș din Capitala, pentru corecta informare a opiniei publice, precizam urmatoarele: In urma…

- Astazi in spațiul public a fost vehiculata informația conform careia noua tulpina de coronavirus a fost confirmata la un pacient intors recent din Regatul Unit al Marii Britanii. Informația a fost infirmata de autoritațile din Romania. „Date fiind informațiile conform carora la Institutul Matei Balș…

- „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele…

- Noua tulpina a coronavirusului, descoperta in Marea Britanie, a anuns in Romania. Medicii de la Institutul Matei Balș au descoperit virusul mutant la un barbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit Romania TV. Acesta a prezentat simptome specifice COVID-19, in urma analizelor stabilindu-se…

- BUCUREȘTI, 3 ian – Sputnik. O persoana infectata cu noua tulpina de coronavirus ar fi fost depistata in Romania, a anunțat mass media - și imediat a intervenit un medic de la Matei Balș. © REUTERS / TOBY MELVILLEOMS: Noua tulpina a Covid-19 din UK, „mai transmisibila la tineri și copii” Știrea…

- Noua tulpina a coronavirusului care a aparut in Marea Britanie, a ajuns și in Romania. Medicii de la Institutul Matei Balș au confirmat pentru Digi24 ca au descoperit virusul la un barbat intors recent in țara.

- Medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș din București, a declarat la Digi24 ca nu sunt date ca in Romania sunt pacienți infectați cu noua tulpina a coronavirusului, care face ravagii in Marea Britanie.