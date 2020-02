Ministerul Sănătății îți spune cum să te ferești de Coronavirus. 10 lucruri esențiale despre virus, măști și transmitere Ministerul Sanatații anunța 10 puncte esențiale despre cum te poți proteja de Coronavirus. Printre acestea se afla faptul ca nu trebuie sa luați antibiotice, ca animalele de companie nu transmit virusul și ca nu trebuie sa va atingeți ochii și gura cu mainile care pot fi murdare. Ce trebuie sa știți despre noul coronavirus (Covid-19): […] Articolul Ministerul Sanatații iți spune cum sa te ferești de Coronavirus. 10 lucruri esențiale despre virus, maști și transmitere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

