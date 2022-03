Ministerul Sănătății, farmaciștii, endocrinologii: Iodura de potasiu nu trebuie folosită profilatic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide Iodura de potasiu nu trebuie folosita profilatic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. In cazul unui posibil incident nuclear, aceste comprimate se iau in primele ore, Ministerul Sanatații asigurand stocurile necesare, anunța ministrul Alexandru Rafila. Aceste precizari vin dupa ce in ultimele zile in farmacii, mai ales din Botoșani și Suceava, a crescut cererea de iodura de potasiu pentru a fi luata preventiv in cazul unui accident nuclear. ”Iodura de potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. In caz de urgența datorata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

