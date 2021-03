Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații - Intalnire cu reprezentanți ai DSP și INSP Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministerul Sanatații organizeaza o întâlnire cu reprezentanți ai Institutului Național de Sanatate Publica, ai Departamentului pentru Situații de…

- Ministerul Sanatatii organizeaza luni, la ora 14:00, o intalnire cu reprezentanti ai Institutului Național de Sanatate Publica, Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar si cu specialisti in sanatate publica si epidemiologie privind situatia epidemiologica.

- Pana astazi, 11 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.528 cazuri, au fost inregistrate 48 cazuri noi, 29 persoane au fost reconfirmate pozitiv . sunt internate 217 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 17.228 de persoane s-au vindecat in județul Mureș (Direcția de Sanatate…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita si a aratat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 se va calcula prin includerea focarelor. Incidența infectarii cu COVID-19 va fi calculata prin includerea focarelor, a…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu, cu ministrii Sanatatii si Educatiei, Vlad Voiculescu si Sorin Cimpeanu, precum si cu seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și cu Directorul Centrului Național de Supraveghere și…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, de la ora 16.00, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu si cu ministrii Educatiei, Sanatatii, precum si cu secretarul de stat Raed Arafat si cu Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- La raportarea de ieri, principalele focare se inregistrau in Ilfov (4,44), dar și in Capitala (3,78).Alte trei județe, vorbim despre Timiș (3,92), Cluj (3,61) și Constanța (3,08) se aflau in zona roșie, noutatea fiind legata de faptul ca județul Brașov a ieșit din aceasta zona, avand o rata de infectare…