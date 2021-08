Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor reveni in salile de clasa, incepand din 1 septembrie. Anuntul a fost facut de catre Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica.

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- Ministerul Sanatații a anunțat astazi ca incepand cu data de 13 august certificatul verde COVID devine obligatoriu in toate țarile din Uniunea Europeana in momentul in care se intra sau se iese dintr-un stat. Acesta va fi singurul document care va atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau rezultatul…

- ”E important sa continuam sa aplicam acele masuri care s-au dovedit eficiente, cum este purtatul mastii in spatiile inchise, cum este ventilatia permanenta si igiena mainilor. In acest sens, am solicitat Institutului National de Sanatate Publica un punct de vedere care va fi transmis Ministerului Educatiei…

- Ultima hotarire a Comisiei Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului Chișinau prevede atribuirea unui Cod Verde de alerta capitalei in contextul pandemiei de COVID-19. Deși multe dintre masurile de precauție se mențin, precum purtarea maștilor in toate spațiile inchise și in cele deschise, dar…

- Social In Teleorman s-au facut 793 de teste COVID-19, in primele 7 zile din iunie iunie 8, 2021 12:00 Ministerul Sanatatii publica, incepand din luna martie, date referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 și vaccinarea impotriva COVID-19, defalcat pe județe. La adresa https://data.gov.ro/dataset/transparenta-covid,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.06.2021, la propunerile unitatilor de invatamant, avizate de Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea si Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea, a emis hotararea nr. 121.Incepand cu data de 07.06.2021,…

- Polonia va demara vaccinare copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani pe 7 iunie, a anuntat marti responsabilul guvernamental pentru campania de vaccinare, Michal Dworczyk.Copiii vor fi imunizati in centrele pentru vaccinare existente.Anunțul despre vaccinarea copiilor de 12 ani pana la 15 ani…