Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, ieri, ca a solicitat reprezentantilor Directiilor de sanatate publica numarul centralizat de paturi maxim disponibil in unitatile sanitare din fiecare regiune. „In saptamana care a trecut, am avut impreuna cu Raed Arafat mai multe teleconferinte cu reprezentantii Directiilor de sanatate publica si ai unitatilor sanitare din fiecare regiune. La aceste conferinte, pe de o parte, am vrut sa vedem cu ce probleme se confrunta fiecare dintre aceste unitati sanitare, dar si ce masuri ar trebui sa ia pentru ca, in ipoteza in care numarul de cazuri (de infectii…