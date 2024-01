Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii informeaza ca 256 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, citat de Agerpres, la ATI sunt internati 27 de pacienti. Din totalul pacientilor internati, 25 sunt minori, dintre care 24 in sectii si unul la ATI. In saptamana…

- Un numar de 416 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, ieri, Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 42 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 56 sunt minori, fiind tratati in sectii. In saptamana…

- Un numar de 416 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 42 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 56 sunt minori, fiind tratati in sectii. In saptamana 11 – 17 decembrie,…

- Un numar de 390 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 46 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent 30 sunt minori, dintre care 29 sunt tratati in sectii si unul la…

- Un numar de 707 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 56 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 69 sunt minori, fiind tratati in sectii. In saptamana 23 – 29 octombrie,…

- Un numar de 707 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 56 de pacienti, potrivit Agerpres. Din totalul pacientilor internati in prezent, 69 sunt minori, fiind tratati in sectii. In…

- Un numar de 837 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 77 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 87 sunt minori, 86 sunt tratati in sectii si unul in ATI.…

- Un numar de 995 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 103 pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 112 sunt minori, tratati in sectii. In saptamana 16 – 22 octombrie,…