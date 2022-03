Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ale Federatiei Ruse in timpul unei operatiuni speciale in Ucraina au dezvaluit faptele unui program biologic militar in derulare finantat de Statele Unite, transmite agentia rusa de stiri TASS. Acest lucru a fost anuntat duminica jurnalistilor de catre reprezentantul oficial al Ministerului…

- Statele Unite au declanșat un incendiu și au aprins flacara razboiului in Ucraina și trebuie sa-i intrebam pe ei cum și cind au de gind sa stinga focul. Despre acest lucru a declarat la o conferința de presa reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying. La intrebarea "exista…

- Reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat situația din Ucraina și sancțiunile aplicate Rusiei. „Cand partenerii noștri vestici se bat in isterii și ne invinuiesc continuu, uita sa menționeze ca ei sunt cei care au exclus toate opțiunile pentru a stabili un proces…

- Mai multe site-uri de stat ale Ucrainei, inclusiv paginile web ale guvernului și Ministerului de Externe, erau inaccesibile miercuri, informeaza Hotnews . Autoritațile ucrainene au declarat saptamana aceasta ca au vazut avertismente online ca hackerii se pregatesc sa lanseze atacuri majore asupra agențiilor…

- Rusia și-a „optimizat” personalul diplomatic din Ucraina, ]n contextul creșterii tensiunilor in estul Europei. O serie de țari occidentale, inclusiv SUA, au anunțat ca-și reduc personalul ambasadelor din Ucraina. Rusia nu a anunțat explicit ca-și reduce personalul diplomatic, ci ca și-l optimizeaza.…

- Marea Britanie a inceput sa mute personalul ambasadei din Kiev și pe familiile acestora, pe masura ce cresc ingrijorarile privind o invazie a Rusiei, in Ucraina, scrie The Independent. De asemenea, oficialii SUA au cerut rudelor angajaților ambasadei sa paraseasca Ucraina, in contextul in care președintele…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Rusia declara din nou ca Ucraina se pregatește de o rezolvare militara a conflictului din Donbass, iar pe teritoriul țarii s-ar afla aproximativ 10 mii de militari NATO. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, transmite NOI.md cu referire la korrespondent.…