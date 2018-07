Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus la Atena a criticat vineri guvernul grec, acuzandu-l ca "dezamageste" Moscova, pe fondul unei dispute bilaterale privind integrarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei in NATO, relateaza France Presse preluata de agerpres. Andrei Maslov a postat patru mesaje critice in limba…

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters, conform agerpres. Grecia a anuntat…

- Ministerul sud-coreean de Externe l-a convocat sambata pe un diplomat rus pentru a-i cere explicatii dupa ce doua avioane militare ruse au patruns in mod neautorizat in spatiul aerian sud-coreean si a-i cere sa evite astfel de incidente, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia riposteaza. Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul Greciei pentru a-l anunta despre expulzarea sa, in semn de protest fata de decizia Atenei de a trimite acasa doi diplomati rusi si interzicerea de a intra pe teritoriul elen a altor doi.

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Ministrul de externe italian l-a convocat miercuri pe ambasadorul Franței la Roma, dupa ce Parisul a criticat dur refuzul Italiei de a primi 600 de migranți aflați la bordul vaporului Aquarius in Marea Mediterana, scrie Reuters.

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…

- Ministerul rus de Externe a transmis ca Moscova este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza agentia de stiri Reuters