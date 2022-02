Ministerul rus de Externe a anunţat că Rusia îşi va retrage personalul diplomatic din Ucraina Minsterul rus de Externe a anuntat marti ca Rusia isi va retrage personalul diplomatic din Ucraina „pentru a le proteja viata si a le oferi siguranta”, conform unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul de Externe din Rusia, informeaza CNN. „In circumstantele actuale, prioritatea noastraeste sa avem grija de diplomatii rusi si de angajatii Ambasadei si consulatelor generale”, se mentioneaza in comunicatul citat. „Pentru a le proteja viata si a le oferi siguranta, leadership-ul rus a decis sa evacueze personalul misiunilor ruse externe in Ucraina, masura care va fi aplicata in viitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

