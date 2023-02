Stiri pe aceeasi tema

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters.

Rusia a acuzat duminica Ucraina ca planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a arunca vina asupra Moscovei inaintea unei reuniuni importante a ONU, dar nu a furnizat dovezi pentru a sustine aceasta teza, relateaza Reuters, conform news.ro.

- Armata ucraineana anunta duminica respingerea unui atac in apropierea satului Blahodatne, in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar rus Wagner da asigurari ca l-a cucerit, relateaza AFP. Trupele Kievului "au respins atacuri in apropiere de Blahodatne" si in alte 13 localitati…

- Rusia diminueaza in mod deliberat numarul pierderilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, afirma sambata Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin informativ cu privire la situatia de pe frontul din Ucraina, in baza datelor furnizate de serviciile sale de informatii, potrivit DPA si Ukrinform,…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat seara trecuta Ministerul rus al Apararii.„Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89”, a declarat generalul Serghei Sevriukov intr-un…

- Ministrul ucrainean al apararii a avertizat ca Moscova planuiește sa inchida granițele Rusiei pentru barbați „in aproximativ o saptamana” și pregatește un nou ordin de mobilizare pentru razboiul impotriva Ucrainei, scrie Politico. „Autoritațile ruse vor inchide granițele pentru barbați, vor decreta…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise in aceasta natiune devastata de razboiul provocat de Rusia.