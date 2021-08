Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent va avea sedinta, miercuri, pentru a convoca Senatul în sesiune extraordinara în vederea informarii si introducerii în procedura parlamentara a Ordonantei de Urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale se pot împrumuta de la Trezoreria statului, scrie…

- De asemenea, pentru intrarea in procedura legislativa urmeaza sa fie aprobat si proiectul de lege pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea facilitarii…

- Tichete sociale de 2000 de lei pentru mamele sarace. Cum și cand se vor putea acorda Tichete sociale de 2000 de lei pentru mamele sarace. Cum și cand se vor putea acorda Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2000 de lei pentru noul nascut, care se vor acorda…

- Anumite categorii de mamici din Romania vor putea obține ajutor de 2.000 de lei, sub forma de tichete sociale, pentru alimente, scutece, imbracaminte pentru bebeluși, conform unor reglementari ce urmeaza a fi stabilite, informeaza Hotnews . Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat in…

- Guvernului Romaniei se intruneste miercuri, 28 iulie 2021, in sedinta. Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123 2007 privind…

- 285.000 de persoane varstnice sau fara adapost, beneficiari ai programului „Mese calde”. Tichetele sociale pot fi utilizate inca un an de la incheierea programului. La sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a avut loc e o intalnire intre Direcția Implementare POAD și emitenții de…

- Copiii nascuți in strainatate sau in Romania, ai caror parinți lucreaza legal in afara Romaniei, intr-o țara din Uniunea Europeana au dreptul sa primeasca alocație in țara in care iși desfașoara activitatea parinții acestora și in cuantumul prevazut de legislația țarii respective, conform prevederilor…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate de Guvern in ședința din 9 iunie 2021. I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc condițiile de pensionare 2. PROIECT DE LEGE privind cooperarea…