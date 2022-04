Ministerul Proiectelor Europene: 210 contracte in valoare de 456 milioane lei, semnate in luna martie

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MIPE, prin intermediul acestor contracte sunt asigurate finantari pentru urmatoarele domenii: infrastructura de apa si canalizare, sanitar, invatamant, termo-energetic si al biodiversitatii. Printre cele mai importante semnate se numara cele semnate…

- “In data de 1 aprilie, Ministerul Dezvoltarii va lansa cel mai mare apel de proiecte, cu cea mai mare finantare de pana acum, pentru eficientizarea energetica si asigurarea sigurantei seismice a blocurilor de locuinte si a cladirilor publice, finantate prin PNRR si gestionate de MDLPA”, a declarat,…

- Conform principiului adoptat incepand cu sezonul 2020/21, Federația Romana de Fotbal va distribui primelor 20 de cluburi profesioniste din topul clasificarii academiilor suma provenind din plațile de solidaritate UEFA. „In fiecare an, forul continental aloca un procent de 4% din veniturile inregistrate…

- Romania se implica in criza umanitara prin care Ucraina trece din cauza invaziei rusești. Mii de oameni au plecat din țara de frica razboiului și s-au indreptat spre Polonia, Republica Moldova, dar și Romania. De altfel, oamenii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au incercat sa iși ajute semenii…

- Romania trimite ajutor Ucrainei: Veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare in valoare de 3 milioane de euro Romania trimite ajutor Ucrainei: Veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare in valoare de 3 milioane de euro Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil,…

- PSD BN a ”inghițit” ieri membrii ALDE BN, prin-un contract de fuziune. ALDE Romania susține ca e ilegal. ”Nu ne apucam sa facem așa ceva daca nu aveam o baza legala” susțin Suciu și Ivan. Marți seara, la nivel național, ALDE Romania a decis fuziunea cu PNL. Ieri, la sedfiul PSD BN, ALDE BN a fdecis…

- Deficitul in comertul cu produse agroalimentare, in primele noua luni din 2021, s-a redus cu aproape 40% fața de perioada similara din 2020, pana la 758,6 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pe fondul micșorarii importurilor cu 13,5%. Astfel,…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…