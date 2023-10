Stiri pe aceeasi tema

- Forțele israeliene și-au marit frecvența și intensitatea raidurilor din Cisiordania, scrie luni Al Jazeera.Peste 500 de palestinieni au reținuți in Cisiordania incepand din 7 octombrie, trupele israeliene spunand ca au reușit sa aresteze aproximativ 200 de membri Hamas. Dupa ce Israel a bombardat…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…

- Cel putin noua palestinieni au fost ucisi vineri in confruntari cu fortele israeliene in Cisiordania ocupata, in timpul manifestatiilor de solidaritate cu Fasia Gaza, devastata de razboi, a anuntat Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza AFP.Jurnalistii AFP au asistat la ciocniri violente…

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- Turnul Palestinei a intrat in pamant in cateva secunde. Gaza a ramas fara curent. Momentul in care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower a fost surprins in direct la postul de televiziune Al Jazeera, in timp ce reporterul Youma Al Sayed transmitea evenimentele din Orientul Mijlociu. AJ reporter…

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de fortele israeliene intr-o tabara de refugiati din Cisiordania ocupata, informeaza Rador.Armata israeliana a comunicat ca baiatul facea parte dintr-un grup care a aruncat cocktailuri Molotov catre un post al Armatei di apropierea taberei de refugiati…

- Trupele israeliene au ucis un palestinian in timpul unei confruntari in Cisiordania, au anunțat medicii, citați de Reuters.Trupele israeliene au ucis marți un palestinian și au ranit altul in timpul unei confruntari in Cisiordania, au declarat martorii și medicii, conform mediafax. Armata…

- Doi palestinieni, intre care un adolescent, au fost ucisi in noaptea de luni spre marti intr-un raid israelian in orasul Ierihon, din Cisiordania ocupata, a anuntat Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza AFP.