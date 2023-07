Stiri pe aceeasi tema

- Salariile de baza ale personalului din sanatate si asistenta sociala si din aparare, ordine publica si securitate nationala se majoreaza de la 1 iunie la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru anul 2022, a anuntat joi Ministerul Muncii si…

- „Astazi s-a mai produs inca o etapa din, pana la urma, a aplica a ceea ce inseamna legea salarizarii unitare in sistemul bugetar din Romania si anume Anexa 2 pentru familia ocupationala sanatate si asistenta sociala, pentru ca efortul bugetar pentru aceasta Anexa este si pentru persoanele care lucreaza…

- ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara…

- Salariații din sanatate și asistența sociala se afla, incepand de astazi in greva japoneza, a anunțat Sindicatul Sanitas. Totodata, Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania – organizație sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate – anunța organizarea Mitingului și marșul Sanatații in…

- ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara…

- Consiliul Național al Federației SANITAS intrunit in sedinta extraordinara, miercuri, 10 mai 2023, a analizat situația angajaților din Sanatate și Asistența sociala, in contextul in care actuala guvernare CONTINUA SA NU IȘI ONOREZE angajamentele asumate și sa tergiverseze adoptarea unor soluții satisfacatoare…