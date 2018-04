Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, INS va trece in subordinea Executivului. "Institutul National de Statistica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridica,…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale face precizari referitoare la scaderea salariilor din Sanatate, in februarie. Potrivit sursei citate, atunci au fost mai putine zile lucratoare. „Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala, cu -2,1%, comparativ cu luna precedenta”, dupa…

- In luna februarie, numarul zilelor nelucratoare, adica opt, a fost mai mic decat in luna ianuarie, cand au fost 11 zile, astfel explicandu-se scaderile salariale raportate de Institutul National de Statistica (INS) in domeniul sanitar, arata Ministerul Muncii.

- Rata somajului in luna februarie 2018 a avut acelasi nivel cu cel inregistrat in luna precedenta - 4,6%, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS), care subliniaza ca rata somajului la barbati a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decat la femei.

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica, rata somajului in ultimul trimestru al anului trecut a fost de 4,7%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior. Cel mai ridicat nivel al somajului, de 21,2%, a fost atins in randul tinerilor cu varste curprinse…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…