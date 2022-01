Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de forta de munca de care se plang de ani buni angajatorii din diferite domenii de activitate este departe de a fi diminuat, pana acum nefiind aprobat niciun contingent de muncitori straini, nici macar egal cu cel de anul trecut.

- Șomajul tehnic suportat de stat expira vineri, 31 decembrie. Ministerul Muncii pregatise inițial un proiect, l-a trimis la CES, iar ulterior l-a retras. Zilele trecute, în schimb, a trimis un alt document ușor modificat (în vom atașa mai jos), dar nu a putut fi dat un aviz în ședința…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, structura teritoriala Buzau a Inspectoratului General pentru Imigrari nu va mai solicita, la depunerea documentelor privind reglementarea dreptului de ședere sau de rezidența, dupa caz, copii ale urmatoarelor documente: actul de identitate al cetațeanului roman/strain…

- In ierarhia drepturilor și a libertaților fundamentale, protecția dreptului la viața are prioritate in raport cu dreptul la viața privata și dreptul la munca, transmite Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii intr-un raspuns pentru Senat privind legea care introduce certificatul verde la…

- Potrivit Ministerului Muncii, datele inregistrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) arata ca, in perioada ianuarie-august 2021, 264.983 de locuri de munca erau vacante, 50.924 dintre acestea fiind declarate in mod repetat de angajatori din cauza ca nu s-au putut ocupa. “Din…

- Guvernul intenționeaza sa dubleze numarul de muncitori straini care pot fi aduși în România de firme. Astfel, pentru anul viitor contingentul va fi de 100.000, dublu fața de cel din acest an, conform unui proiect al Ministerului Muncii. Conform unui comunicat al unei companii de recrutare…

- Ministerul Muncii propune pentru 2022 dublarea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca, pana la 100.000, se arata intr-un proiect de hotarare de guvern. Conform notei de fundamentare a documentului, s-a decis aceasta cifra dupa ce s-au analizat mei multe aspecte: datele…

- Plenul Senatului a respins pentru obligativitatea prezentarii certificatului verde la locul de munca. Proiectul a primit 67 de voturi pentru, 60 impotriva și 2 abtineri. Pentru a fi aprobat erau necesare 69 de voturi pentru, fiind vorba despre o lege organica. Votul final va fi dat de deputați. Potrivit…