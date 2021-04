Stiri pe aceeasi tema

- ​Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat în sedinta de Guvern de miercuri si programul Rabla 2021, dar și Rabla plus, vor începe în câteva zile, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, citat de Agerpres. Prima de casare…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat in sedinta de Guvern de miercuri si este vorba despre zile in ceea ce priveste lansarea programului "Rabla" din acest an, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "In sedinta de Guvern din aceasta…

- “In sedinta de Guvern din aceasta saptamana doresc sa prezentam bugetul AFM, un prim pas necesar pentru a porni programele. Am spus in luna martie imediat dupa aprobarea bugetului national ca in cel mai scurt timp, cu respectarea procedurilor legale de consultare publica vom prezenta in sedinta de Guvern…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a fost publicat spre consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. "Programele AFM vor avea anul acesta…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca SUMAL a reusit performanta de a urmari tot ce inseamna material lemnos care se transporta in Romania si care genereaza zilnic peste 16.000 de avize de insotire a marfii. „Se implineste o luna de la lansarea acestui sistem informatic…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat ca ar putea fi organizata o dezbatere publica privind oportunitatea introducerii unei taxe de poluare, transmite Agerpres.”In niciun caz nu poate decide ministrul Mediului daca aplicam sau nu o taxa. Am vazut ce s-a intamplat in ultimii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a estimat miercuri ca o dezbatere publica privind oportunitatea introducerii unei taxe de poluare ar putea sa înceapa în luna aprilie, dupa aprobarea bugetului si dupa finalizarea discutiilor privind Programul National de Relansare…