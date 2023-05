Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile fiscale municipale si orasenesti se confrunta cu un aflux de sute de mii de oameni care vin sa-si ia un certificat de atestare fiscala pe persoana fizica, pentru ca se vor depune dosare pentru Casa Verde, desi vorbim deja de doi ani de digitalizare, a afirmat marti, presedintele Agentiei…

- Rabla Clasic si Rabla Plus iau startul pe 24 martie. Aceste programe se bucura de un succes uriaș de la an la an, astfel ca ministerul mediului aduce noi imbunatațiri. Prima de casare pentru o masina veche va ajunge acum la sapte mii de lei, iar daca vor fi predate doua masini, valoarea ecotichetului…

- ANAF, controale masive la PERSOANE FIZICE. Cine este vizat de verificarile comisarilor fiscului ANAF anunța controale la persoane fizice. Sunt vizați cei care vand produse online, cu plata ramburs. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, spune ca inspectorii Fiscului au descoperit persoane fizice care au avut…

- Nu este corect sa sa mai existe borcan de bacșiș in localuri, considera șeful Fiscului, Lucian Heiuș. “Bacșișul trebuie sa fie fiscalizat pentru ca așa prevede legea. Acei proprietari de localuri nu ar trebui sa foloseasca acel mecanism cu borcanul pe bar și cineva pune bani. Nu mai este legal”, a spus…

- ANAF va incepe mai multe controale in acest an. In primul rand, Fiscul vizeaza sectoarele economiei care au avut creștere, dar impozitele platite nu s-au ridicat la nivelul creșterii economice, spune Lucian Heiuș, șeful ANAF.

- Proiectul ANAF de digitalizare Big Data, descris de Lucian Heiuș, șeful Fiscului, va veni cu o imparțire a contribuabililor in trei categorii de risc. Dan Schwartz, managing partner, RSM Romania a vorbit pe aceasta tema la TaxEu Forum.