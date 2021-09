Un proiect de lege pus in dezbatere la ministerul Justiției ne intoarce la vremurile in care serviciile secrete faceau anchete penale in Romania, cot la cot cu procurorii. Unul dintre articole prevede , conform dezvaluirilor facute de jurnalistul de investigații Carmina Pricopie, in emisiunea “Decisiv” de la Antena 3, moderata de Catalina Porumbel. Articolul 139 […] The post Ministerul Justiției vrea sa aduca serviciile secrete inapoi, in anchetele penale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .