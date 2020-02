Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, luni, un proiect de ordin care prevede majorarea normelor de hrana pentru detinuti, ca urmare a cresterii indicelui preturilor de consum cu peste 5%. Potrivit referatului de aprobare, legea prevede ca valoarea financiara a normelor de hrana ale persoanelor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Inca o modificare care va avea loc in 2020 este aceea ca alocatia pentru copii va creste. Aceasta va fi actualizata cu rata anuala a inflatiei. In noiembrie 2019 a fost adoptata Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. La articolul 3 s-a…

- Prețurile de consum in luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, astfel ca rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este 3,7%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Fața de decembrie 2018, creșteri…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,16%, cele nealimentare cu 2,57%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,14%, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

