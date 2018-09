Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Scutea si-a depus candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DNA. Informatia a fost confirmata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Gabriela Scutea a fost procuror general adjunct al Romaniei si fost secretar de stat in Ministerul Justitiei.…

- T. Toder: Pana acum nu s-a inscris niciun candidat pentru șefia DNA Ministrul justiției, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a anuntat ca pâna în prezent niciun procuror nu s-a înscris la selectia pentru functia de sef al DNA. Termenul pâna…

- Sorin Supuran a fost demis din funcția de director al Societații de Transport Public Timișoara. Consiliul de Administrație s-a intalnit astazi in ședința extraordinara și a luat printre altele decizia de a schimba conducerea. ”Astazi, 27.07.2018, a fost organizata in regim de urgența o ședința extraordinara…

- Candidatii la sefia DNA sustin interviul la Ministerul Justitiei, joi, incepand cu ora 9. Patru magistrați s-au inscris in cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Cei patru candidați la șefia Direcției Naționale Anticorupție sunt Florentina Mirica – procuror-sef serviciu…

- Ministerul Justitiei (MJ) organizeaza, in perioada 19 iulie - 25 august, selectia in vederea numirii pe postul vacant de director la Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC). De asemenea, pana la finalul acestei luni aspiranții la șefia DNA trebuie sa iși depuna dosarele la Ministerul…

Ministerul Justitiei (MJ) organizeaza, in perioada 19 iulie - 25 august, selectia in vederea numirii pe postul vacant de director la Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC). Potrivit unui anunt postat pe site-ul MJ, directorul si directorul adjunct ai INEC sunt numiti si eliberati din

- Eduard Darvariu a fost inlocuit din functia de coordonator cu atributii de producator executiv al TVR 1. El este si director al postului public si a fost implicat in scandalul inregistrarilor audio publicate de jurnalistul Dragos Patraru in luna mai, cand a fost surprins afirmand ca in Televiziunea…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 9 - 30 iulie 2018, la sediul sau din Bucuresti, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii…