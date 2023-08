Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Justiției, Roxana Momeu (PSD) a facut parte din delegația conducerii ministerul care a vizitat astazi Tribunalul Arad. „Astazi, in calitate de secretar de stat in cadrul Ministerului Justiției, am luat parte la activitațile prilejuite de vizita doamnei Alina Gorghiu,…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Marcel Ciolacu a declarat ca ”e posibil sa pierd niște voturi, imi asum, voi explica și in partid. Dar acasa, cand ma uit in oglinda, știu ca am facut ce e corect pentru Romania, țara in care crește copilul meu”.„Daca liberalii nu ințeleg situația și ce e in joc, eu imi pun mandatul pe masa și mergem…

- Guvernul va publica, saptamana viitoare, doua ordonanțe de urgența cu o serie de modificari fiscale, anunța premierul Marcel Ciolacu. Una se refera la reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar și cealalta, la creșterea incasarilor. Documentele vor fi aprobate, in curand, de executiv, iar masurile…

- Deputatul PSD Brașov Marian Rasaliu a facut un scurt bilanț al sesiunii parlamentare ce se incheie in 30 iunie. A fost o sesiune in care a fost inregistrata o premiera in istoria postdecembrista a Romaniei, rotativa guvernamentala, dar și una in care au fost „tranșate” probleme aflate de multa vreme…

- Cabinetul condus de Marcel Ciolacu vrea sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza, prin intermediul unei Ordonanțe de Urgența care va fi lansata in transparența miercuri dimineața, astfel incat prețul la raft al acestor alimente sa scada, scrie Hotnews.ro citand surse guvernamentale.Masura…

- In Guvernul condus de Marcel Ciolacu vor fi prezenti doi parlamentari de Timis. Daca nu e nimic surprinzator in cazul deputatului Sorin Grindeanu, care va ramane ministru al Transporturilor, surpriza vine de la PNL, partid care a propus-o pe senatoarea Alina Gorghiu la Ministerul Justitiei. UDMR nu…

- Tunul imobiliar pregatit de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu prin care spitalele CFR urmeaza sa fie date gratis catre baronii locali ai PNL și PSD a fost aruncat in aer de catre ministrul Justiției Catalin Predoiu. Sorin Grindeanu, pas cu pas, pe urmele lui Relu Fenechiu Printr-un troc politic…