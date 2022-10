Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat decizia privind autorizarea plații primei tranșe a sprijinului…

- Potrivit MIPE, evaluarea Comisiei Europene asupra indeplinirii celor 21 de tinte si jaloane aferente primei cereri de plata din cadrul PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) a fost finalizata si este pozitiva, iar concluziile vor fi transmise, conform procedurii, Comitetului Economic si Financiar…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a transmis vineri Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de peste…

- ”Contractul pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, semnat astazi, va asigura accesul populatiei din 38 de unitati administrativ – teritoriale din zona la servicii de alimentare cu apa potabila si la servicii de tratare a apelor uzate. Prin…

- Romania va depune la toamna, la Comisia Europeana, cea de-a doua cerere de plata pe PNRR, care include tintele si jaloanele cu termen de finalizare trimestrele 1 si 2 din acest an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Cererea de plata are in total 51 de tinte si jaloane iar conform…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a criticat Guvernul pentru amanarea platii primei transe din Planul National de Redresare si Rezilienta, sustinand ca este un „semnal ingrijorator” si vine ca o consecinta a „amatorismului” si „delasarii” cu care PSD-PNL-UDMR trateaza PNRR.„Anul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a reactionat joi seara la unele afirmatii cu privire la o asa-zisa ratare a primei cereri de plata din PNRR. Institutia precizeaza ca „Romania nu se afla in situatia de a pierde echivalentul primei cereri de plata din PNRR”.