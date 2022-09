Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un autoturism marca Tesla, condus de fostul consilier local PSD, Florin Boca, a acrosat un barbat ce se afla pe un scuter. UPDATE: Livratorul ce se afla pe scuter a fost transportat la Spitalul…

- O camioneta si un microbuz s-au izbit violent Autoritatile au intervenit, joi dimineata, la un accident cu victime multiple produs pe DN 28, in localitatea Letcani din judetul Iasi . O camioneta si un microbuz s-au ciocnit violent intr-un sens giratoriu. Traficul rutier s-a desfasurat ingreunat, pe…

- Romania este a doua cea mai mare piata de retail din lume pentru Revolut, dupa Marea Britanie, cu o rata de penetrare de 26% in randul populatiei active, la nivel national. Populatia ocupata a Romaniei era de 7,7 milioane persoane, la 1 ianuarie 2022. Bucuresti este primul oras Revolut din UE, iar 1…

- O femeie in varsta de 40 de ani, cunoscuta ca fiind consumatoare cronica de alcool, a murit in cursul zilei de ieri, iar cauzele exacte care au dus la decesul sau urmeaza sa fie stabilite. Aceasta a fost gasita de vecinii sai marti, 5 iulie, in stare grava, cu o temperatura a corpului de 40 de grade.…

- Proiectul de construire, la Miroslava, in județul Iași, a viitorului Institut Regional de Medicina Cardiovasculara a fost depus astazi la București pentru a obține finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe a precizat ca amplasamentul…

- Cu o lupa puternica in mana stanga si cu creionul in dreapta, un tanar desenator din Iasi realizeaza caricaturi pline de umor, prin care transpune in desene expresii romanesti. Ochiul stang ii este aproape orb, ochiul drept ii mai functioneaza in proportie de 60-. Dar umorul din desenele sale ascunde…

- O experiența neplacuta de cand era mic l-a facut pe Albert Mihai Apetrei sa-și doreasca sa fie medic. Gandul de atunci s-a transformat in certitudine cand era in clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț. A fost admis la UMF Iași dupa absolvirea colegiului și și-a ales specialitatea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat, joi, Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de 216 milioane de euro, destinat Proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit si modernizarea unor cladiri culturale din Romania. Potrivit…