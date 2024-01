Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, precizeaza ca a fost finalizat procesul de reorganizare la MIPE, unde se reduc posturile de la 2.343 la 2.166.„Continua procesul de reorganizare la nivelul Guvernului cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Noua structura organizatorica…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar pentru Programul Sanatate, anunța ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in cadrul acestui program, trei apeluri de proiecte, in valoare totala de peste 200 de milioane de euro. Cele trei apeluri vizeaza:…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca termenele pentru ocuparea posturilor vacante din unitatile sanitare publice, prin concurs, vor fi diminuate de la 100 la 35 de zile. De asemenea, termenele pentru ocuparea posturilor temporar vacante vor fi reduse de la 40 la 20 de zile, prin modificarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca termenele pentru ocuparea posturilor vacante din unitatile sanitare publice, prin concurs, vor fi diminuate de la 100 la 35 de zile.De asemenea, termenele pentru ocuparea posturilor temporar vacante vor fi reduse de la 40 la 20 de zile, prin modificarea…

- Alaturi de cele doua functii de vice al Curtii de Apel vacante, si una dintre functiile de vicepresedinte al Tribunalului Constanta este libera.Cele doua functii de vicepresedinte al Curtii de Apel Constanta devin oficial vacante, la data de 6 ianuarie 2024, conform anuntului facut de Consiliul Superior…

- Radu Oprea anunța taieri in ministerul pe care-l conduce: Vor disparea foarte multe din functiile de conducere, sef serviciu, sef birouRadu Oprea, ministrul Economiei, a declarat joi, despre reducerile de cheltuieli din institutie, ca ar fi trebui sa fie 5 secretari de stat si vor avea 4 si au renuntat…

- ”Sanatatea este un domeniu in care investitiile si preocuparea Guvernului pentru imbunatatirea serviciilor trebuie sa se regaseasca permanent pe lista de prioritati. Prin Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti se urmareste cu predilectie o mai buna distributie a…

- Mai multe institutii publice din Bihor anunța posturi vacante in aceasta luna și organizeaza concursuri in urmatoarea perioada. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii privind studiile, vechimea in munca sau alte cerinte.