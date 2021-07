Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor deruleaza discutii cu compania UiPath pentru crearea unui centru de excelenta in finante, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la B1 TV. "Mai nou, am avut recent o discutie cu UiPath, discutam sa cream un centru de excelenta in finante cu UiPath,…

- Ministerul Finantelor deruleaza discutii cu compania UiPath pentru crearea unui centru de excelenta in finante, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la B1 TV. "Mai nou, am avut recent o discutie cu UiPath, discutam sa cream un centru de excelenta in finante cu UiPath, am avut…

- Ministerul Finantelor deruleaza discutii cu compania UiPath pentru crearea unui centru de excelenta in finante, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la B1 TV. "Mai nou, am avut recent o discutie cu UiPath, discutam sa cream un centru de excelenta in finante cu UiPath,…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, dupa o intalnire cu Daniel Dines, fondatorul UiPath, primul unicorn romanesc, ca a discutat cu acesta despre un centru de excelența in tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care sa fie creat in Ministerul Finanțelor.

- Alexandru Nazare, ministrul Finantelor, a discutat vineri cu Daniel Dines (foto), CEO UiPath, cea mai valoroasa companie care a pornit din Romania, sa faca un centrul de excelenta RPA - Robotic Process Automation - in cadrul ministerului de Finante pentru accelerarea digitalizarii, arata Mediafax.…

- “Am avut o intalnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn romanesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listarii la bursa din New York. In cadrul intrevederii, am discutat despre potentialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera initiativele…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 5 mai 2021, 2 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi de 2,95% și, respectiv, 3,35%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Titlurile de stat pot fi cumparate:…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti regulamentul de instituire a Centrului Cyber la Bucuresti, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe Facebook. "Consiliul Uniunii Europene a adoptat astazi regulamentul de instituire a Centrului Cyber la Bucuresti. La nivel intern, am demarat…