- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca in luna septembrie va fi adoptata o Hotarare de Guvern pentru inființarea Fondului Suveran de Investiții.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea: 'Fosti ministri mi-au spus ca, dupa ce plecam de la sedinte, le spunea sa nu ma ajute'…

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o Hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a precizat ca decizia de infiintare a Fondului trebuie luata printr-un act al administratiei centrale, nu printr-o lege adoptata de Parlament, a declarat, joi, ministrul Finantelor.…

