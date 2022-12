Ministerul Finanţelor lansează de astăzi noi emisiuni de titluri de stat destinate populației Ministerul Finanțelor lanseaza ultimele emisiuni de titluri de stat pentru populație din 2022. Ministerul Finantelor lanseaza noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei prin intermediul Programelor TEZAUR si FIDELIS . De astazi, romanii pot investi in titluri de stat Tezaur și Fidelis, cu maturitați de la 1 la 3 ani si dobanda anuala de pana la 8%. Programul TEZAUR Incepand de luni, 5 decembrie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 2 ani si dobanzi anuale de 7,65%, respectiv 7,80%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

