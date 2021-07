Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a atras de la populatie peste 7 miliarde de lei (peste 1,4 miliarde de euro) prin intermediul celor patru oferte derulate pe Bursa de la Bucuresti in 2020 si 2021, se arata intr-un comunicat al BVB. Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, au…

- Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, intra de vineri la tranzactionare pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolurile bursiere R2207A, R2307A, R2307AE, informeaza BVB. "Ministerul de Finante a atras 614,5 milioane lei si 59 milioane…

- Românii nu au prea fost interesați de emisiunile Fidelis de iunie, daca ne uitam la subscriere. Suma atrasa de Ministerul Finanțelor este de sub un miliard de lei, adica 902,9 milioane lei. În martie, de exemplu, Ministerul a reușit sa obține 1,39 miliarde lei. Anterior chiar au fost sume…

- Ministerul Finantelor (MF) lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, destinata populatiei, ajungand astfel la a patra oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis derulata pe piata de capital locala in aproape un an, conform unui comunicat de…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat, iar in perioada 22 iunie - 12 iulie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro, care sunt listate…

- ”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat ca in ședința Biroului Executiv s-a hotarat ca viitorul Congres al partidului sa aiba loc pe 25 septembrie. Actualul președinte al liberalilor este, deocamdata, singurul care și-a prezentat candidatura pentru șefia partidului, dar lucrul pe care il cunoaște…

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID pana la 1 iunie poate fi atinsa, dar aceasta reprezinta doar "o cifra", obiectivul principal fiind depasirea pandemiei. "In primul rand, in Romania eu stiu ca se poate.…