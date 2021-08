Stiri pe aceeasi tema

- Romania strengthens nuclear cooperation with Canada after Energy Minister and Canadian Ambassador to Romania signed the Memorandum of Understanding between Romania's Ministry of Energy and Canada's Department of Natural Resources on consolidating Civilian Nuclear Cooperation, reads a press release…

- Doua biserici catolice au luat foc in comunitațile indigene din vestul Canadei, sambata dimineața. Cele doua incendii s-au produs in decurs de o ora. Luni, alte doua biserici au fost distruse de incendii, transmite digi24.ro .

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramâne închise pentru calatorii neesentiale pâna cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce…