„Astazi a fost semnat contractul de finantare nerambursabila intre Ministerul Energiei si E-Distributie Dobrogea, prin Fondul pentru Modernizare, in valoare totala de 47,71 milioane de lei, pentru dezvoltarea, modernizarea si sistematizarea instalatiilor electrice de medie tensiune ale statiei de transformare Navodari, in vederea distributiei si furnizarii energiei electrice la standardul de performanta propus. Beneficiarii sunt locuitorii din zona Navodari, care, in sfarsit, vor avea un sistem modern de electricitate”, arata o postare de joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Energiei. „In…