Stiri pe aceeasi tema

- Noi schimbari pentru elevii care iau bursa! Dupa ce elevii și parinții s-au revoltat pentru ca Ligia Deca a dat burse de merit elevilor cu media 1 sau 2, Ministerul Educației anunța ca va face ajustari. Vezi mai jos toate detaliile. Bursa de merit va insemna de anul viitor bani pentru copiii care au…

- Elevii satmareni au primit primele burse din acest an școlar, sumele aferente lunilor septembrie și octombrie intrand in conturile acestora incepand de miercuri, 15 noiembrie. In județul Satu Mare primesc burse de merit un numar de 7132 elevi. Cea mai mica medie a unui elev satmarean care primește…

- Bursa de merit, care inlocuieste bursa de studiu din legislatia veche, se acorda primilor 30% dintre elevii fiecarei clase, in ordine descrescatoare a mediilor anuale. Ministerul Educatiei reafirma ca obiectivul este de a stimula progresul scolar individual, prin raportare la colectivul de elevi din…

- Ministerul Educației a precizat vineri ca performanța școlara este recompensata prin burse de excelența, dupa ce premierul a spus ca e inadmisibil ca elevi cu nota 2 sa ia bursa de merit. „Aștept o soluție prin care bursa de merit sa reflecte performanța

- Marcel Ciolacu este de parere ca situația in care elevi de nota 1.00 au primit bursa se merit este inadmisibila.„Am vazut situația total anormala prin care s-a ajuns ca elevii de nota 2 sa primeasca burse de merit! Așa ceva este inadmisibil! Am discutat cu doamna ministru Deca și cu sindicatele. Și…

- Ministerul Educației a solicitat Inspectoratelor școlare ca pana luni sa transmita situația pentru fiecare tip de bursa, iar pentru bursele de merit, cer o defalcare pe tranșe de medii. Datele vor fi folosite pentru modificarile unor prevederi. Secretarul de stat Florin Lixandru, a spus ca prevederile…

- Plin de ,,intenții bune,, Ministerul Educației a modificat criteriile de acordare a burselor pentru elevi si a starnit haos in școli. Cancelariile si secretariatele școlilor au devenit brusc birouri de asistența sociala iar profesorii, niște funcționari preocupați sa intocmeasca tabele, sa calculeze…

- Elevii pot lua bursa de merit și cu medii de 5, 6, 7, daca sunt in primii 30% din clasa, elevii din invațamantul primar pot beneficia doar de burse sociale și venitul mediu pe membru de familie luat in calcul pentru bursa sociala pentru venituri mici este 949 de lei sunt cateva dintre precizarile legate…