Ministerul Educației, precizări de ultim moment: Cum funcționează clasele terminale în școlile din scenariul roșu Ministerul Educației clarifica prevederile referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile din scenariul roșu, dar și posibilitatea prezenței fizice in toate clasele, in toate școlile, indiferent de scenariu, cu excepția carantinei. Ministerul Educației a emis duminica o instrucțiune care a fost transmisa tuturor inspectoratelor școlare și tuturor școlilor, pentru clarificarea aplicarii prevederilor referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile incadrate in scenariul roșu, precum și pentru clarificarea posibilitații prezenței fizice in cadrul tuturor claselor, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

