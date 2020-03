Ministerul Educației demontează un fake news: Ce se întâmplă cu anul școlar Falsul anunț era distribuit sub forma unei fotografii purtand sigla ”Ministerului Educației Naționale” și prevedea o alta data de incepere a vacanței de primavara, alaturi de mesajul ca Executivul ar fi aprobat o noua structura a anului școlar. Astfel, școlile ar fi ramas inchise pana pe 15 mai, iar semestrul al doilea s-ar fi prelungit pana in data de 24 iulie.Datele false au alarmat numeroși profesori și parinți, in condițiile in care Ministerul Educației și Cercetarii nu a aprobat, cel puțin pana in acest moment, modificarea structurii anului școlar in curs. In contextul pandemiei cu COVID… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, pentru RFI, ca in cazul anului școlar 2019-2020 exista 3 scenarii, dupa ce școlile au fost inchise din cauza infecțiilor cu coronavirus și perioada in care elevii raman acasa s-ar putea prelungi. Școlile au fost inchise din 11 martie și elevii suntobligați sa…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca scolile raman inchise pana dupa Paste. Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem scolile inchise. Pana dupa Paste scolile sunt inchise”. Este pentru prima…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca, in contextul epidemiei de coronavirus, in perioada urmatoare, va organiza declarații și conferințe de presa in sistem de videoconferința. ”Noi suntem intr-un dialog și cu alte persoane care vor sa se alature demersului nostru. Vom valorifica orice idee și…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat duminica seara ca masura privind suspendarea cursurilor in invațamantul preuniversitar va fi prelungita pe perioada in care Romania se va afla in stare de urgența.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat in aceasta seara ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile…

- Raed Arafat propune inchiderea unitatilor scolare publice din invatamantul prescolar (gradinite), primar, gimnazial, liceal, post liceal si profesional, incepand din data de 10.03.2020 pana la data de 21.04.2020. Inchiderea scolilor incepand cu data de 10 martie si pana pe 21 aprilie, pe fondul inmultirii…

- Toate școlile din Romania ar putea inchise de maine pana dupa Paște. O decizie va fi luata astazi de Ministerul Invațamantului, dupa o ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența. Intre timp, toate olimpiadele școlare au fost suspendate. (știre in curs de actualizare)

- Toate școlile din Romania ar putea fi inchise incepand cu data de 10 martie pana dupa Paște, potrivit surselor Digi24 . O noua reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența va avea loc luni, la ora 16.00. Va fi discutata și posibilitatea inchiderii școlilor, in contextul epidemiei…