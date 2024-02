Potrivit secretarului de stat in Ministerul Educației, dambovițeanul Sorin Ion, 32.100 de elevi dambovițeni primesc burse acordate de MEC. Sumele variaza intre 300 de lei și pana la valoarea unui salariu minim, in cazul elevilor cu performanțe deosebite la olimpiade internaționale. “Sunt un susținator al performanței in educație și al egalitații de șanse pentru toți […] Articolul Ministerul Educației asigura burse pentru 32100 elevi dambovițeni a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .