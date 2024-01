Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta punerea in consultare publica a proiectului privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere din invatamantul preuniversitar de stat. ”Ministerul Educatiei supune consultarii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru modificarea HG nr. 598/…

- Salarii directori de școli și licee, in 2024. Noile grile cu salariile de baza majorate, puse in dezbatere de Ministerul Educației Salarii directori de școli și licee, in 2024: Ministerul Educatiei a publicat joi in consultare publica un proiect ce vizeaza stabilirea salariilor de baza pentru functiile…

- Reprezentantii Ministerului Educatiei au anuntat ca a fost pus in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru modificarea HG nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere de director si director adjunct…

- Ministerul Educatiei supune consultarii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru modificarea HG nr. 598 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat,…

- Normele metodologice privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din invațamantul preuniversitar de stat au fost puse in conslutare publica, a anunțat joi Ministerul Educației.

- Ministerul Educatiei a lansat, astazi, in dezbatere publica, proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar 2024-2025. Documentul prevede, in forma actuala, ca elevii vor avea 36 de saptamani de cursuri, impartite in cinci module. Astfel, cursurile ar urma sa inceapa in ziua de 9 septembrie…

- Programul „Primul student din familie” a fost lansat in consultare publica, cu sprijinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. Ministerul Educației a transmis ca cresterea accesului la invatamantul superior al grupurilor subreprezentate/defavorizate, inclusiv prin sprijinirea si consilierea…

- Salariile din educație nu sunt pe placul multor directori din invațamantul preuniversitar. Parlamentarii promit ca le vor mari. 143 de directori și de director adjuncți din invațamantul preuniversitar nu au mai optat pentru ocuparea funcțiilor de conducere, incepand cu 1 septembrie 2023, 81 dintre ei…