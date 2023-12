Ministerul Educației a cosmetizat rezultatele testelor PISA 2022 pentru a acoperi gradul de analfabetism funcțional Ieri, Ministerul Educației a prezentat publicului și presei rezultatele testelor PISA 2022, care oricum nu aratau prea bine. Numai ca versiunea in limba romana a fost „cosmetizata” mult fața de versiunea in engleza, cea reala, data de OCDE. Documentul in limba romana conține 90% din cel in limba engleza. Cei 10% lipsa arata, insa, cat de slab pregatiți sunt, de fapt, elevii noștri. Ca sa acopere lacunele și neregulile din sistemul educațional autohton, Ministerul Educației a „aranjat” rezultatele testelor PISA 2022, astfel incat sa se puna intr-o lumina favorabila, impreuna cu angajații sai. Cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat, in ziua lansarii rezultatelor PISA 2022, o traducere „aranjata”, in limba romana, a Notei de țara facuta de OCDE in limba engleza. Documentul de 8 pagini a fost distribuit tuturor jurnaliștilor și invitaților la conferința de lansare a rezultatelor PISA 2022 de la Biblioteca…

- Ministerul Educației a publicat, in ziua lansarii rezultatelor PISA 2022, o traducere „aranjata”, in limba romana, a Notei de țara facuta de OCDE in limba engleza. Documentul de 8 pagini a fost distribuit tuturor jurnaliștilor și invitaților la conferința de lansare a rezultatelor PISA 2022 de la Biblioteca…

- Romania bate pasul pe loc la testele PISA. Rezultatele obtinute de elevii din tara noastra anul trecut sunt similare cu cele din 2018, adica slabe. In Uniunea Europeana dupa noi este doar Bulgaria. Reporter: Nicoleta Turcu – La testele PISA organizate de OCDE dupa pandemie au participat 81 de state,…

- Rezultatele PISA obtinute de Romania in 2022 ne plaseaza in a doua parte a clasamentului, in randul celor 81 de state care au participat la prima testare educationala internationala organizata de OCDE dupa pandemie. Prin acest program de evaluare, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Asia, in frunte cu Singapore, s-a evidentiat inca o data in testele PISA 2022 privind educatia, realizate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si publicate marti, care au fost marcate insa de o "scadere inedita" a performantelor elevilor dupa criza sanitara COVID-19, informeaza…

- Romania obținut rezultate similare cu cele din 2018 la testarea internaționala PISA care evalueaza competențele in mod standardizat pentru elevii de 15 ani la citire, matematica și științe. Țara noastra ocupa penultimul loc dintre statele UE, inaintea Bulgariei, iar la nivel general se afla pe poziția…

- Rezultatele PISA 2022 sunt asemanatoare celor din 2018, adica un dezastru in toata regula. Daca, in 2018, Romania inregistra 428 de puncte la citire, 430 la matematica și 428 la științe, acum pentru fiecare dintre cele trei evaluari, Romania a obtinut o medie de 428 de puncte. Astazi a avut loc conferința…

- Romania continua sa se scalde in mediocritate! Stagnare fața de sesiunea precedenta, la rezultatele PISA 2023 Romania continua sa se scalde in mediocritate! Stagnare fața de sesiunea precedenta, la rezultatele PISA 2023 Potrivit datelor furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…