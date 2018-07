Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia referitoare la Santierul DMHI Mangalia a fost finalizata, procedura in urma careia Ministerul Economiei, prin Santierul Naval 2 Mai Mangalia, devine actionar majoritar cu 51% din actiuni, in timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va detine 49% din actiuni, a anuntat luni ministerul,…

- Șantierul DMHI Mangalia revine in posesia statului roman, dupa ce tranzacția a fost finalizata. In urma acestei proceduri, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni, in timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va deține 49% din…

- Tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizata. In urma acestei proceduri, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni, in timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va deține 49% din acțiuni. Cu o vasta experiența…

- Guvernul a adoptat, marți, o Ordonanța de Urgența care face posibila preluarea conducerii executive a Santierului Naval de la Mangalia de catre Damen Shypyards Group, chiar daca grupul olandez va ceda 2% din actiunile santierului, cu care statul va deveni actionar majoritar. Ordonanta prevede exceptarea…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD a declarat in aceasta seara intr o emisiune la un post TV ca Ministerul Economiei a finalizat demersurile pentru recuperarea a 51 din actiunile Santierului Naval Mangalia. Reamintim ca, in luna martie 2018, statul roman a anuntat ca negocierile cu investitorul…

- Peste 600 de angajati s-au strans, miercuri dupa-amiaza, pe platoul din fata Casei de Cultura din Mangalia pentru a protesta fata de situatia in care se gaseste Santierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries. Liderul Sindicatului Navalistul, Laurentiu Gobeaja, a declarat ca oamenii sunt…

- Actionarii santierului naval din Mangalia se vor intalni pe 21 iunie intr-o noua sedinta pentru aprobarea conditiilor asocierii intre societatea Santierul Naval 2 Mai Mangalia si B.V Holding Damen din Olanda in cadrul societatii mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries. Pe agenda este trecuta…