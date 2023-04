Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 8 companii total necunoscute – cu afaceri foarte mici (de ordinul a 1.000 de euro) și chiar fara angajați – au primit ajutoare de stat pentru investiții de milioane de euro de la Ministerul Economiei. Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) contesta, insa, modul in care au fost…

- O firma din Craiova va fi beneficiara unui ajutor de stat de la Ministerul Economiei in cadrul unui program ministerial cu scandal in valoare totala de 300 de milioane de euro. Andres Rob Construct SRL face parte din grupul de firme Mitliv, detinut in prezent de sotia omului de afaceri Liviu Cioana…

- Compania Non-Woven Global SRL, care a realizat o cifra de afaceri de 5.100 de lei in 2021 a fost selectata de catre Ministerul Economiei pentru o ”investiție viabila” in producție cu o valoare cuprinsa instre 26-45 milioane de euro. Conform termene.ro, firma este controlata de Oana Barca. Aceasta decizie…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza fața de modul de departajare a companiilor selectate de Ministerul Economiei pentru a primi ajutor de stat conform HG 959/2022. Ei acuza ca „firmele de apartament” au „luat fața” liderilor din

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza impotriva modului in care Ministerul Economiei a acordat ajutoare de stat in cadrul unei scheme pentru industria prelucratoare, acuzand ca in urma procedurii au fost selectate opt „firme de apartament” care au un total de 14 angajați. Acestea…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza fața de modul de departajare a companiilor selectate de Ministerul Economiei pentru a primi ajutor de stat conform HG 959/2022. Ei acuza ca „firmele de apartament” au „luat fața” liderilor din producție. AOAR atrage atenția asupra modului…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) protesteaza fața de modul de departajare a companiilor selectate de Ministerul Economiei pentru a primi ajutor de stat conform HG 959/2022. Ei acuza ca „firmele de apartament” au „luat fața” liderilor din producție. AOAR atrage atenția asupra modului…

- Una din firmele care va primi ajutor de stat are o cifra de afaceri de 5.100 ron, cu un profit de 541 ron și urmeaza sa primeasca ajutor de stat pentru a realiza o “investiție viabila” in producție cu o valoare cuprinsa intre 26-45 mil euro, spune Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR)