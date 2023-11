”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului atrage atentia asupra existentei in spatiul public a unor atacuri de tip phishing asupra unor companii de stat, in acest caz Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A, folosind imaginea si numele domnului Stefan-Radu Oprea, ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului. Site-urile web implicate in aceste actiuni utilizeaza fara permisiune imaginea companiilor respective si a unor persoane publice, in incercarea de a obtine credibilitate si pentru a obtine castiguri frauduloase”, se arata intr-un comunicat de…