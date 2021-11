Ministerul de Finanțe rectifică majorarea deficitului bugetar cu 4,32 miliarde de lei Ministerul Finantelor Publice a publicat miercuri seara proiectul de Ordonanta de Urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, care prevede majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 4,831 miliarde de lei. Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat pe 2021 cu suma de 1,112 miliarde lei, in timp ce la capitolul cheltuieli se propune diminuarea cu suma de 1,297 miliarde lei la credite de angajament si cresterea cu suma de 5,943 miliarde lei la creditele bugetare. In ceea ce priveste veniturile bugetului general consolidat, acestea se majoreaza, pe sold,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

