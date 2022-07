Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul scumpește țigarile, alcoolul, sucurile, casele și mancarea. Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta pentru modificarea Codului Fiscal. Sunt prevazute restrictii pentru microintreprinderi, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar, HoReCa, majorarea accizelor pentru alcool

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Printre altele, documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor la alcool,…

- Astfel, a fost publicat in transparenta pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri fiscale. In nota de fundamentare a proiectului se arata ca sunt preconizate schimbari in ceea ce priveste: Impozitul pe profit Se propune extinderea…

- Potrivit surselor, o discutie intre premier si PSD a avut loc inclusiv in aceasta dimineata, pe pachetul de masuri de modificare Codului Fiscal. Proiectul urmeaza sa fie publicat astazi de MInisterul de Finante, iar guvernul va avea o ultima discutie, cu cei afectati de aceste masuri, inainte de adoptarea…

- Liderii coaliției de guvernare au dezbatut, miercuri seara, pachetul fiscal propus de Ministerul de Finanțe. Totul in contextul modificarii Codului Fiscal. Noile masuri, printre care se numara și introducerea impozitului global, urmeaza sa fie adoptate in zilele viitoare. Iata care sunt taxele care…

- Ministerul de Finanțe propune, intr-un proiect de Ordonanța de Urgența, amanarea ratelor la banci timp pe maxim noua luni pentru persoanele fizice ale caror cheltuieli au crescut cu 25% și pentru firmele ale caror rezultate au scazut cu 25% in ultimele luni. Profesorul Mircea Coșea a susținut luni,…

- Guvernul ar putea majora si TVA pentru anumite produse, se arata intr-un document publicat de Consiliul Fiscal. PSD propune impozitarea progresiva pe salarii si se ia in calcul si revizuirea impozitelor locale. Taxa pe Valoare Adaugata ar putea creste de la 9% pana la 19% pentru produsele nesanatoase,…