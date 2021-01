Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Din totalul celor 798.589 de angajati din…

- In ceea ce-i priveste pe liberali, ei urmau sa decida numele ministrilor in sedinta BPN de vineri seara, dar intre timp se vehiculeaza pe surse urmatoarele propuneri: Ministerul Apararii Nationale: Nicolae Ciuca, Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu, Ministerul Finantelor Publice: Ionel Danca sau Bogdan…

- Sambata a fost atins un nou record al epidemiei de coronavirus in Romania. Numarul pacienților cu coronavirus internați in stare grava la terapie intensiva a crecut la 1.249. Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca numarul locurilor de la ATI urmeaza sa creasca in curand cu inca 280 de paturi. In doua…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii lanseaza invitatia de participare la activitatile grupurilor de lucru ce vor fi constituite in vederea elaborarii Strategiei 2021 – 2027 privind Digi-talizarea Educatiei din Romania -SMART-Edu. Invitatia este adresata specialistilor din cadrul autoritatilor in domeniu,…

- Peste 66% dintre profesorii participanți la un sondaj online susțin redeschiderea școlilor, mai mult de 50% dintre ei iși doresc sa desfașoare cursuri offline, iar 21% sunt de parere ca, la ora actuala, sistemul hibrid ar funcționa mai bine in scenariul roșu, in contextul pandemic, arata rezultatele…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anunțat luni ca un milion de copii din Romania invața in sistem exclusiv online, in contextul limitarii raspandirii coronavirusului. Oficialul a facut apel la inspectorii școlari generali și catre inspectorii școlari sa intensifice activitatea de monitorizare…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, marți, o premiera in invațamantul universitar: toate locurile la masterul didactic, organizat in opt universitați din țara, au fost ocupate, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al MEC, opt universitați desfașoara, in anul universitar…

- Documentul trimis instituțiilor de stat arata ca argunemnt ”juridic și științific” ca purtarea maștii de catre elevi ar fi chiar un act de tortura. ”Asociatia Pro Consumatori, organizatie de utilitate publica cu o activitate neintrerupta de peste 30 de ani in domeniul protecției consumatorilor,…